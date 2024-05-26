Погибнуть в результате оползня в Папуа - Новой Гвинее могли свыше 670 человек. Такие данные со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) приводит РИА Новости.

Как пишет БЕЛТА, МОМ опубликовала новую информацию о жертвах оползня, подняв свою оценку числа погибших до более чем 670. Цифру публикует агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу миссии МОМ в регионе Серхана Актопрака.

Как сообщала в субботу местная газета Post Courier, под завалами после схода оползня в деревне Каокалам в провинции Энга находятся более 300 человек.

Оползень сошел на эту деревню в пятницу, 24 мая, в 3:00 по местному времени. Он заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где находится большой золотой рудник, сообщал телеканал ABC.