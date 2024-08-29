Более 700 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна

В Японии более 2 млн человек экстренно эвакуируют из-за приближения тайфуна.

Ураган обрушился на остров Кюсю. Там погибли трое жителей, еще один пропал без вести, свыше 50 пострадали.

На соседнем острове из-за сильного дождя оползень сошел на дом, где находилась семья из пяти человек. Двоих спасли, троих до сих пор ищут.