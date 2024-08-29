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Более 700 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна

В Японии более 2 млн человек экстренно эвакуируют из-за приближения тайфуна.

Ураган обрушился на остров Кюсю. Там погибли трое жителей, еще один пропал без вести, свыше 50 пострадали.

На соседнем острове из-за сильного дождя оползень сошел на дом, где находилась семья из пяти человек. Двоих спасли, троих до сих пор ищут.

Тайфун оставил десятки районов без электричества, также он парализовал движение скоростных поездов в нескольких префектурах. Отменены более 700 авиарейсов. Многие магазины закрыты еще со среды, не работает почта и службы доставки.

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