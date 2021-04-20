Более 700 человек погибли на протестах в Мьянме

Генеральный секретарь ООН призывает лидеров Азии активизировать усилия по поиску мирного решения неотложного кризиса в Мьянме, спровоцированного военным переворотом в феврале. Антониу Гутерриш в очередной раз осудил "жестокое применение смертоносной силы против мирных жителей и задержание государственного советника и президента страны". По данным правозащитных организаций, с момента военного захвата Мьянмы от рук силовиков на протестах погибли уже более 700 человек, полсотни из них - дети.

