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Более 700 компаний Германии стали банкротами в октябре

Если рост цен на продукты в Литве не прекратится, то он станет выше, чем в среднем по ЕС. Об этом литовским СМИ заявил старший экономист местного банка. Отмечается, что цены на еду и напитки в стране всего за год выросли на 33 %. Это почти в два раза быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, где цены увеличились на 17 %.

Из-за высокого уровня инфляции вынуждены экономить и жители Германии. А более 700 немецких компаний заявили о банкротстве в октябре, информирует газета Bild. Уточняется, что в стране также выросли ставки по кредитам, что может привести к банкротству малого и крупного бизнеса.

Фото:pixabay.com

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