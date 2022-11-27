Более 700 компаний Германии стали банкротами в октябре

Если рост цен на продукты в Литве не прекратится, то он станет выше, чем в среднем по ЕС. Об этом литовским СМИ заявил старший экономист местного банка. Отмечается, что цены на еду и напитки в стране всего за год выросли на 33 %. Это почти в два раза быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, где цены увеличились на 17 %.