3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 700 компаний Германии стали банкротами в октябре
Если рост цен на продукты в Литве не прекратится, то он станет выше, чем в среднем по ЕС. Об этом литовским СМИ заявил старший экономист местного банка. Отмечается, что цены на еду и напитки в стране всего за год выросли на 33 %. Это почти в два раза быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, где цены увеличились на 17 %.
Из-за высокого уровня инфляции вынуждены экономить и жители Германии. А более 700 немецких компаний заявили о банкротстве в октябре, информирует газета Bild. Уточняется, что в стране также выросли ставки по кредитам, что может привести к банкротству малого и крупного бизнеса.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов