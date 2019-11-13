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Более 760 килограммов кокаина обнаружили на французском побережье за последний месяц
Уже более 760 килограммов кокаина обнаружили на французском побережье буквально за последний месяц. И эта цифра продолжает расти. Новые свертки с наркотиками почти каждый день появляются на пляжах, но вот откуда - выяснить до сих пор не удалось. Основная версия полиции - кокаин могли потерять контрабандисты во время шторма.
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