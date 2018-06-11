Более 800 мигрантов спасены в Сицилийском проливе

Более 800 мигрантов, терпевших бедствие в Сицилийском проливе, спасены итальянскими моряками. Беженцы - это выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки - будут размещены в специальных лагерях. Тем временем власти Италии по-прежнему не разрешают зайти в местные порты другому судну, на борту которого - более 600 мигрантов. В их числе - около ста несовершеннолетних и семь беременных женщин. Корабль также не может пришвартоваться и на Мальте из-за аналогичного запрета местного правительства. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает власти Италии и Мальты позволить людям сойти на берег.