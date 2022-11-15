Более 800 миллионов человек тратят на еду менее доллара в день, считает эксперт

Несмотря на точто в мире производится достаточно продуктов питания, еды все равно не хватает.Порядка 800 миллионов людей питаются менее чем на 1 доллар в день.

"Еды уже сейчас не хватает: более 800 миллионов населения в мире питаются менее чем на 1 доллар в день, что лишает их необходимых нутриентов и существенно влияет на здоровье. Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей - от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", - РИА Новости цитируетэксперта российскойНациональной технологической инициативы FoodNet Андрея Зюзина.

К слову, число людей на Земле уже достигло 8 миллиардов.

"На нашей планете производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек. Проблема в том, что исторически отношение человечества к доступным природным ресурсам складывалось из предположения об их безграничности. К сожалению, это давно не так. Поэтому многие ученые бьют тревогу: сельское хозяйство в мире - второй наиболее крупный источник выбросов парниковых газов в атмосферу, и сложившийся уклад придется менять. На сельское хозяйство приходится более 70 % потребления всей пресной воды. Кроме того, более 30 % всех произведенных продуктов питания выбрасывается", - добавил Зюзин.

При этом важно активно развивать новые технологии производства продуктов питания, которые способныубрать существующую неэффективность, и в то же время дать доступную и здоровую альтернативу:растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии. Это позволит прийти к доступному и здоровому рациону.

"В целом, как бы нам этого не хотелось, придется принимать решения, связанные с длительным изменением потребительских предпочтений на базе новых технологий", - отметил он.