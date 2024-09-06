Более 80 % жителей Германии недовольны работой правительства страны. Уровень поддержки правящей коалиции упал до самой низкой отметки с момента ее прихода к власти в 2021 году. Это следует из результатов опроса, проведенного по заказу местного телеканала. Лишь 16 % респондентов в настоящее время удовлетворены работой правительства. При этом из результатов опроса следует, что, если бы выборы в бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, то коалиция не имела бы шансов остаться у власти.