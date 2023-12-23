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Более 886 млрд долларов на военные цели - Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Документ предполагает выделение на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепа и разведывательных служб более 886 млрд долларов. Это на 28 млрд больше, чем в 2023 году.

На военную помощь Украине предусмотрено 800 млн долларов с ужесточением контроля над использованием этих средств. Также бюджет предусматривает выделение 11,5 млрд долларов на "сдерживание Китая" в Индотихоокеанском регионе.

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