ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Более 90 % всех сейшельских кораллов погибли из-за массового обесцвечивания

Более 90 % всех сейшельских кораллов погибли из-за массового обесцвечивания

"Более 90 % всех сейшельских кораллов погибли из-за массового обесцвечивания", - заявила активистка MCSS Рафаэла Гамейро.

В обществе охраны морской среды Сейшельских островов MCSS пытаются спасти рифы. Они выращивают наиболее выносливые кораллы в искусственных питомниках для пересадки, так как гибель рифов может привести к коллапсу всей прибрежной экосистемы. А это может плохо повлиять на рыбный промысел и туризм, а также оставит прибрежные районы без защиты.

"Если рифы исчезнут, это создаст большие проблемы для всех островов и приведет к наводнениям и загрязнению всего океана", - сообщили в MCSS.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все