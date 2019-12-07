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Более 90 % всех сейшельских кораллов погибли из-за массового обесцвечивания
"Более 90 % всех сейшельских кораллов погибли из-за массового обесцвечивания", - заявила активистка MCSS Рафаэла Гамейро.
В обществе охраны морской среды Сейшельских островов MCSS пытаются спасти рифы. Они выращивают наиболее выносливые кораллы в искусственных питомниках для пересадки, так как гибель рифов может привести к коллапсу всей прибрежной экосистемы. А это может плохо повлиять на рыбный промысел и туризм, а также оставит прибрежные районы без защиты.
"Если рифы исчезнут, это создаст большие проблемы для всех островов и приведет к наводнениям и загрязнению всего океана", - сообщили в MCSS.
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