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Более 900 авиарейсов отменены в Чикаго из-за мощного снегопада

Самолет компании American Airlines при посадке выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. В городе уже выпало 12 сантиметров снега. Ожидаются 20-градусные морозы. Циклон сегодня может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона.

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