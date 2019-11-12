Более 900 авиарейсов отменены в Чикаго из-за мощного снегопада

Самолет компании American Airlines при посадке выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. В городе уже выпало 12 сантиметров снега. Ожидаются 20-градусные морозы. Циклон сегодня может добраться до Нью-Йорка и Вашингтона.



