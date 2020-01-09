Более миллиарда животных погибло от лесных пожаров в Австралии

Штат Виктория вновь объявил режим бедствия. По словам метеорологов, уже завтра на его территории снова будет очень жарко. Ожидается сильный ветер. На континенте жертвами огненной стихии с сентября стали 26 человек. Огонь уничтожил около двух тысяч жилых домов. Минспорта Беларуси советует туристам воздержаться от поездок в горящие австралийские штатыВиктория и Новый Южный Уэльс.



