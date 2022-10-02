Более миллиона человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах

Более 1,07 млн человек оказались затронуты тайфуном "Кардинг" (международное название "Нору") на Филиппинах,пишет РИА Новости.

Об этом говорится в отчете Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) страны.

Тайфун "Кардинг" обрушился на Филиппины 25-26 сентября. Сообщалось, что он унес жизни 12 человек, еще 52 получили травмы. Также тайфун затронул 911,4 тысячи человек, среди них 47,8 тысячи были размещены в эвакуационных центрах, почти 60 тысяч зданий и построек были повреждены, из них около 7 тысяч полностью разрушены.

Согласно новому отчету, в настоящее время пять человек остаются пропавшими без вести и почти 46,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, часть из них разместилась в 26 эвакуационных центрах.

По данным ведомства, занятия в учебных заведениях были приостановлены в 734 населенных пунктах, работа была отменена в 773.

В результате тайфуна повреждены 45 дорог, 18 мостов и 67 морских портов. В 117 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 97 оно уже восстановлено. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 млн песо (около 5,17 млн долларов).

Стихия затронула более 104,5 тыс. фермеров. Урожаи уничтожены на площади 166,6 тыс. гектаров. Согласно отчету, ущерб сельскому хозяйству составил 3,07 млрд песо (около 52,3 млн долларов).