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Более полумиллиона американцев могут умереть от коронавируса к началу апреля
В мире с начала пандемии уже зафиксировано почти 67 миллионов случаев заражений COVID-19.
В США четвертый день подряд количество заболевших превышает 200 тысяч случаев. В некоторых штатах больницы переполнены. Не допустить скопления пациентов перед стационарами призвана Национальная гвардия.
А ученые Университета Джорджа Вашингтона обнародовали неутешительные прогнозы по итогам независимого исследования: более полумиллиона американцев могут умереть от коронавируса к началу апреля, несмотря на вакцинацию.
Максимум по количеству смертей в Турции!
Погибших - около двухсот. В стране введен комендантский час - с 9 вечера до утра нельзя выходить на улицы, иначе - штраф.
О введении комендантского часа заговорили и в Литве
Там новая вспышка COVID-19. Плюс 2219 заболевших за сутки. Власти также планируют ограничить семейные встречи.
Смягчение ограничений к Рождеству
В Португалии же решили облегчить противоэпидемический режим. С 23 по 26 декабря люди смогут свободно перемещаться по стране, но с 27 числа и даже на Новый год запреты будут опять введены.
Первой же в Евросоюзе смягчила ограничения к Рождеству Чехия. В стране возобновили работу магазины, салоны красоты и спортивные залы, частично открылись кафе и рестораны. Будут работать и рождественские ярмарки. Обязательное условие для их организаторов - обеспечение мер безопасности.
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