В мире с начала пандемии уже зафиксировано почти 67 миллионов случаев заражений COVID-19.

В США четвертый день подряд количество заболевших превышает 200 тысяч случаев. В некоторых штатах больницы переполнены. Не допустить скопления пациентов перед стационарами призвана Национальная гвардия.

А ученые Университета Джорджа Вашингтона обнародовали неутешительные прогнозы по итогам независимого исследования: более полумиллиона американцев могут умереть от коронавируса к началу апреля, несмотря на вакцинацию.

Максимум по количеству смертей в Турции!



Погибших - около двухсот. В стране введен комендантский час - с 9 вечера до утра нельзя выходить на улицы, иначе - штраф.

О введении комендантского часа заговорили и в Литве

Там новая вспышка COVID-19. Плюс 2219 заболевших за сутки. Власти также планируют ограничить семейные встречи.

Смягчение ограничений к Рождеству

В Португалии же решили облегчить противоэпидемический режим. С 23 по 26 декабря люди смогут свободно перемещаться по стране, но с 27 числа и даже на Новый год запреты будут опять введены.