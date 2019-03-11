Более полусотни мирных жителей погибли в Сирии в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США. Как сообщает гостелевидение Сирийской Республики, большинство из них - женщины и дети. Было атаковано поселение Багуз в провинции Дейр-эз-Зор - оно расположено недалеко от границы с Ираком. Ранее сирийские СМИ неоднократно информировали о гибели мирных жителей в результате применения коалицией белого фосфора при нанесении авиаударов по Багузу. Дамаск призывает ООН принять меры в отношении тех, кто применяет белый фосфор против гражданских лиц.