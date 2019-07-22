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Более сотни пожарных сейчас борются с огнем в торговом центре The Mall в пригороде Лондона

Информации о пострадавших нет. Дороги рядом с моллом перекрыты. Местному населению рекомендовано не приближаться к месту происшествия. Причина ЧП неизвестна.

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