ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Более сотни шведов привили просроченной вакциной Pfizer

Невнимательность медперсонала для шведов может обернуться проблемами со здоровьем. Более сотни жителей привились испорченной вакциной Pfizer. Препарат оказался просрочен почти на две недели. Власти уже связались с производителями, чтобы узнать, может ли ошибка отразиться на самочувствии пациентов. Граждан, которые получили дозу просрочки, обещают проинформировать об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все