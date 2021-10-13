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Более сотни шведов привили просроченной вакциной Pfizer
Невнимательность медперсонала для шведов может обернуться проблемами со здоровьем. Более сотни жителей привились испорченной вакциной Pfizer. Препарат оказался просрочен почти на две недели. Власти уже связались с производителями, чтобы узнать, может ли ошибка отразиться на самочувствии пациентов. Граждан, которые получили дозу просрочки, обещают проинформировать об инциденте. Не исключено, что им предложат пройти повторную вакцинацию.
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