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Более тонны бивней мамонтов пытались незаконно ввезти в Беларусь
16 млн российских рублей - во столько оценивается стоимость бивней мамонтов, которыепопытались незаконно ввезти в Беларусь из России. Об этом пишетЦентральное таможенное управление России.
В грузовике нашли три деревянных ящика с бивнями мамонтов общим весом более тонны, которые были спрятаны средиофисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда. Всего обнаружено 97 резцов древних животных размером от полуметра до метра.
Согласно заключению эксперта Минкультуры России, бивни являются культурной ценностью и представляют интерес для палеонтологии. Их вывоз возможен только при наличии лицензии.
Теперь отправившему груз предпринимателю грозит уголовное дело по двум статьям - за контрабанду культурных ценностей в крупном размере и покушение на преступление. За это положен штраф до миллиона российских рублей и лишение свободы до семи лет.
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