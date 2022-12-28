Более тонны бивней мамонтов пытались незаконно ввезти в Беларусь

16 млн российских рублей - во столько оценивается стоимость бивней мамонтов, которыепопытались незаконно ввезти в Беларусь из России. Об этом пишетЦентральное таможенное управление России.

В грузовике нашли три деревянных ящика с бивнями мамонтов общим весом более тонны, которые были спрятаны средиофисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда. Всего обнаружено 97 резцов древних животных размером от полуметра до метра.

Согласно заключению эксперта Минкультуры России, бивни являются культурной ценностью и представляют интерес для палеонтологии. Их вывоз возможен только при наличии лицензии.

Теперь отправившему груз предпринимателю грозит уголовное дело по двум статьям - за контрабанду культурных ценностей в крупном размере и покушение на преступление. За это положен штраф до миллиона российских рублей и лишение свободы до семи лет.

