Более тысячи рейсов отменены в США из-за непогоды

В стране ливни и мощные снегопады. В двух штатах - Нью-Джерси и Пенсильвания - введен режим чрезвычайного положения. Кроме того, непогода спровоцировала множество ДТП. В Штатах Висконсин и Канзас в авариях погибли 3 человека.