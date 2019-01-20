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Более тысячи рейсов отменены в США из-за непогоды

В стране ливни и мощные снегопады. В двух штатах - Нью-Джерси и Пенсильвания - введен режим чрезвычайного положения. Кроме того, непогода спровоцировала множество ДТП. В Штатах Висконсин и Канзас в авариях погибли 3 человека.

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