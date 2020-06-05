Более восьми миллиардов долларов на программу иммунизации выделят участники Глобального саммита

Участники Глобального саммита по вакцинам обещают выделить с 2021 по 2025 год более восьми миллиардов долларов на программу иммунизации. Это позволит спасти 78 миллионов детей от различных заболеваний. Организованная Соединенным Королевством встреча прошла в режиме видеоконференции. Одна из целей саммита - собрать дополнительные средства на борьбу с пандемией коронавируса.