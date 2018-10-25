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Болельщики ЦСКА собираются подать коллективный иск к властям Рима из-за ЧП в метро

Фанаты недовольны информацией о том, что они сами могут быть причастны к инциденту. Обвинения появились без проведения расследования. В то же время свидетели утверждают, что никаких танцев и прыжков на эскалаторе не было. Медпомощь добиралась до места происшествия около 35 минут. Кроме того, в итальянской прессе появлялись сведения, что сломавшийся эскалатор был аварийным уже два года. Различные травмы получили около 30 человек.

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