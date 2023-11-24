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Болгарии грозит крах животноводческой отрасли

Болгарские крестьяне взяли в осаду министерство сельского хозяйства: они требуют немедленной помощи и защиты. Правительство фактически свалило на их плечи тяготы, связанные с проукраинской и антироссийской политикой Софии.

Только за последние недели разорилось около полусотни животноводческих ферм, а производство молочных продуктов снизилось на 13 тыс. т: это следствие как украинского продовольственного демпинга, так и запрета на экспорт в Россию. Крестьяне резонно удивляются: почему убытки несут они?

Болгары считают, налицо в буквальном смысле угроза существованию местного животноводства - продолжение такой политики обещает быстрое и массовое разорение.

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