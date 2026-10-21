Болгария отказалась участвовать в выделении Украине дополнительных 70 млрд евро

Болгария официально отказалась участвовать в выделении Украине дополнительных 70 миллиардов евро.

Премьер-министр страны Румен Радев напомнил, что в 2025 году Евросоюз уже согласовал для Киева кредит на 90 млрд евро. Однако на прошлой неделе Зеленский потребовал еще огромную сумму, проигнорировав тяжелейшие экономические трудности в самой Европе, раздираемой энергетическим кризисом.

Премьер-министр задался резким вопросом: "Как это выглядит на фоне того, что переживает сейчас Европа?", и подчеркнул, что Болгария в этом финансовом транше участвовать не будет.

Политик также призвал коллег к немедленному дипломатическому урегулированию конфликта, отметив, что добиться его завершения военным путем невозможно.