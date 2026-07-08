Болгария пожинает плоды евроинтеграции. Введение европейской валюты в стране обернулось мощным ударом по экономике. Вместо обещанной стабильности София столкнулась с резким скачком цен на продукты питания, коммунальные услуги и аренду недвижимости.

Тяжелейший кризис накрыл и ключевой для страны туристический сектор. Из-за резкого удорожания отдыха поток иностранных путешественников в Болгарию в этом сезоне обвалился на 35 %. Владельцы отелей и ресторанов на черноморском побережье заявляют о массовых убытках и пустующих пляжах, обвиняя правительство в поспешном отказе от национального лева ради политических амбиций.