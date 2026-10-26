Болгария подводит итоги президентской гонки

Итоги президентской гонки подводит Болгария. Согласно официальным данным, победу одерживает действующий президент Илияна Йотова, у нее порядка 35 % голосов. Основной оппонент Андрей Гюров заручился поддержкой 32 % избирателей. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, именно эти политики сойдутся во втором туре 1 ноября.

Главной сенсацией выборов стала рекордно низкая явка - на участки пришли чуть более 22 % граждан, и это абсолютный антирекорд в истории Болгарии. Апатию избирателей связывают с усталостью общества от экономического кризиса и тотальным недоверием к институтам власти.