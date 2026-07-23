Болгария разрешила ВВС США разместить самолеты на своей авиабазе

Болгария разрешит американским ВВС временно разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер.

Инициатива получила поддержку в парламенте страны. В Тегеране уже заявляют о недопустимости такого сотрудничества Софии и Вашингтона, а в самой Болгарии против выступают оппозиционные партии.

Тем не менее решение принято. ВВС США смогут разместить на территории болгарской базы 8 самолетов-заправщиков и до 250 военных. Предполагается, что они пробудут там до октября. США планируют использовать технику для дозаправки авиации в рамках операции против Ирана.