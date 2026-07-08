Военные закрома НАТО стремительно пустеют, обнажая критический дефицит оружия в Европе. На полях саммита альянса в Анкаре болгарский премьер официально объявил, что возможности Софии по оказанию военной поддержки киевскому режиму полностью исчерпаны. На армейских складах ничего не осталось.

Румен Радев, премьер-министр Болгарии:

"Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине".

О нехватке ресурсов для дальнейшей поддержки Украины ранее заявили и в Нидерландах. Министр обороны страны сообщила на полях саммита НАТО, что Амстердам исчерпал возможности для оказания прямой военной помощи, в том числе в части поставок ракет для зенитных комплексов Patriot.

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