Болгария будет покупать российский газ у Турции

Российский газ с турецкой наценкой. Болгария, некогда отказавшаяся от схемы «газа за рубли», согласилась покупать голубое топливо у Анкары. Между двумя странами был заключен контракт на 13 лет, предусматривающий перекачку полутора миллиардов кубометров газа в год. Анкара готовится и к дальнейшим сделкам. Как заявил глава Минэнерго Турции, договоренности с Болгарией фактически являются первыми плодами на пути превращения Турции в международный центр торговли газом. Через Софию Анкара сможет поставлять голубое топливо и в другие страны Европы, но уже по своей цене.