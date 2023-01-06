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Болгария будет покупать российский газ у Турции
Российский газ с турецкой наценкой. Болгария, некогда отказавшаяся от схемы «газа за рубли», согласилась покупать голубое топливо у Анкары. Между двумя странами был заключен контракт на 13 лет, предусматривающий перекачку полутора миллиардов кубометров газа в год. Анкара готовится и к дальнейшим сделкам. Как заявил глава Минэнерго Турции, договоренности с Болгарией фактически являются первыми плодами на пути превращения Турции в международный центр торговли газом. Через Софию Анкара сможет поставлять голубое топливо и в другие страны Европы, но уже по своей цене.
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