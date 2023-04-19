Болгария и Венгрия до 30 июня запретили импортировать на территорию своих стран сельхозпродукцию из Украины. Транзит товарам разрешен, однако контроль значительно ужесточится. ЕС грозит деградация аграрного сектора, если не прекратится поставка дешевой украинской продукции, вымещающей собой произведенную в европейских странах. Ранее подобный запрет наложила и Польша, за что была раскритикована Еврокомиссией. Жесткий ограничительный контроль над украинским транзитом сегодня ввела Румыния. Даже обещанные Урсулой фон дер Ляйен 100 миллионов евро для помощи пострадавшим фермерам не смогли повлиять на решения властей. Премьер-министр Болгарии в эфире местного радио заявил, что "в странах Европы остались большие объемы продовольствия, это привело к нарушению цепочек поставок. И если эта тенденция сохранится или усилится, это может иметь чрезвычайно серьезные последствия для бизнеса". Политики понимают, что большие деньги за дешевый товар приведут к значительным проблемам в их национальных экономиках в будущем.