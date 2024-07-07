Болгария хочет быть посредником между Москвой и Киевом

В полку миротворцев прибыло. Премьер Болгарии заявил, что на предстоящем саммите НАТО намерен предложить начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Политик отметил, что София выступает за диалог между сторонами и готова быть в нем посредником. Но при этом переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.



Ранее с подобными инициативами выступили премьер Венгрии и президент Турции.