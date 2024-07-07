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Болгария хочет быть посредником между Москвой и Киевом
В полку миротворцев прибыло. Премьер Болгарии заявил, что на предстоящем саммите НАТО намерен предложить начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Политик отметил, что София выступает за диалог между сторонами и готова быть в нем посредником. Но при этом переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.
Ранее с подобными инициативами выступили премьер Венгрии и президент Турции.
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