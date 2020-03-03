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Болгария отмечает День освобождения
Болгария сегодня отмечает национальный праздник - День освобождения. Многие годы страна входила в состав Османской империи. В результате победы России в войне с Турцией республика обрела независимость. По традиции в Софии в этот день поднимают национальный флаг и возлагают венки к мемориалу Неизвестного воина. С национальным праздником Президента Болгарии поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко предложил Румену Радеву работать над совместными проектами в различных областях и посетить нашу страну.
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