Болгария отмечает День Освобождения

Болгария празднует 145-ю годовщину освобождения от османского ига. В этот день был подписан Сан-Стефанский договор.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Болгарии с национальным праздником - Днем освобождения. Белорусский Президент отметил, что Минск неизменно заинтересован в возобновлении равноправного политического диалога с Софией, расширении торгово-экономического взаимодействия, контактов между регионами, а также совместной научно-образовательной и гуманитарной деятельности.

