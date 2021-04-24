Болгария с 1 мая открывает туристический сезон

Болгария готова открыться для туристов с 1 мая. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны. При себе туристы должны будут иметь любой из трех видов медицинских документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом.

