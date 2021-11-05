Болгария стягивает войска к южной границе с Турцией, чтобы сдержать наплыв мигрантов. На помощь пограничникам направлены 350 военнослужащих и 40 армейских автомобилей. Войска будут проводить совместное патрулирование, а также отремонтируют частично поврежденный забор из колючей проволоки, который был возведен пять лет назад, чтобы не допустить нелегалов на территорию страны. По данным МВД Болгарии, в этом году количество задержанных нелегальных мигрантов увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.