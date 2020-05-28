Болгария ждет на своих курортах европейских туристов

Европейские государства-курорты начинают открывать границы. Болгария готова принимать граждан стран-соседок уже с понедельника, а всех граждан ЕС - с 15 июня. Причем, отдыхающие будут избавлены от двухнедельного карантина. Им также не нужен будет "паспорт здоровья". Всех гостей лишь проинструктируют относительно соблюдения мер противоэпидемической безопасности. С 15 июня Болгария планирует восстановить авиасообщение со странами, где наблюдается схожая эпидобстановка.



