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Болгария ждет на своих курортах европейских туристов

Европейские государства-курорты начинают открывать границы. Болгария готова принимать граждан стран-соседок уже с понедельника, а всех граждан ЕС - с 15 июня. Причем, отдыхающие будут избавлены от двухнедельного карантина. Им также не нужен будет "паспорт здоровья". Всех гостей лишь проинструктируют относительно соблюдения мер противоэпидемической безопасности. С 15 июня Болгария планирует восстановить авиасообщение со странами, где наблюдается схожая эпидобстановка.

Хорватия открывает границы

Свои границы открыла для граждан 10 государств ЕС и Хорватия. Это касается стран с относительно благополучной эпидемической ситуацией. Все они смогут заполнить въездные документы онлайн.

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