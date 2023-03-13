"Болгария - зона мира"! В центре Софии прошла антивоенная акция

"Болгария - зона мира"! Под таким лозунгом прошла антивоенная акция в центре Софии. Тысячи ее участников прошли по центральным улицам города к зданиям правительства, администрации президента и парламента страны. Люди несли национальные флаги и транспаранты с перечеркнутыми танками, ракетами и самолетами. Всего на митинг собрались около пяти тысяч человек. Они призвали правительство Болгарии к полному нейтралитету и прекращению участия в транспортировке смертельных грузов в зону украинского конфликта. Протестующие напомнили: задача политиков - добиваться мирных переговоров, а не подпитывать боевые действия поставками оружия.