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"Болгария - зона мира"! В центре Софии прошла антивоенная акция

"Болгария - зона мира"! Под таким лозунгом прошла антивоенная акция в центре Софии. Тысячи ее участников прошли по центральным улицам города к зданиям правительства, администрации президента и парламента страны. Люди несли национальные флаги и транспаранты с перечеркнутыми танками, ракетами и самолетами. Всего на митинг собрались около пяти тысяч человек. Они призвали правительство Болгарии к полному нейтралитету и прекращению участия в транспортировке смертельных грузов в зону украинского конфликта. Протестующие напомнили: задача политиков - добиваться мирных переговоров, а не подпитывать боевые действия поставками оружия.

Антивоенные митинги прошли и в других городах, в том числе Пловдиве и Варне. По всей Болгарии в них приняли участие более 10 тыс. человек.

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