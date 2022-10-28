Болгарская диверсия - Киев негодует!

Качество болгарских боеприпасов вызвало недовольство со стороны украинской армии. Как оказалось, они являются не только просроченными и чаще всего не разрываются при попадании в цель, но и приводят к потерям вооружения. На сегодня известно как минимум четыре случая, когда из-за некачественных болгарских боеприпасов оказывалась уничтожена украинская военная техника и вооружение.