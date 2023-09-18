Болгарские фермеры вновь выступают против украинского зерна

В Болгарии фермеры массово выступили против украинского зерна. Они возмущены решением парламента не продлевать запрет на импорт агропродукции из Украины.

Тракторы, комбайны заблокировали дорожное движение в 47 точках в разных районах страны, в том числе и на некоторых погранпереходах. Люди обещают не прекращать протесты, пока власти не согласятся с их требованием.