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Болгарские отели перестали кормить украинских беженцев

В Болгарии избавляются от лишних ртов. Отели перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег. Выделяемых из бюджета средств попросту не хватает на покрытие расходов, отмечает местное издание. Теперь в стране изменили госпрограмму размещения беженцев, исключив из нее питание.

"Последние три дня мы обеспечивали людей едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности", - заявил владелец одного из отелей.

Сейчас в Болгарии в качестве беженцев официально зарегистрировано более десяти тысяч украинцев.

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