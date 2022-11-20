Болгарские отели перестали кормить украинских беженцев

В Болгарии избавляются от лишних ртов. Отели перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег. Выделяемых из бюджета средств попросту не хватает на покрытие расходов, отмечает местное издание. Теперь в стране изменили госпрограмму размещения беженцев, исключив из нее питание.



"Последние три дня мы обеспечивали людей едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности", - заявил владелец одного из отелей.



Сейчас в Болгарии в качестве беженцев официально зарегистрировано более десяти тысяч украинцев.