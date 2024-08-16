Болгарским птицеводам не нужны украинские яйца

Болгарские птицеводы объявили войну продукции из Украины и потребовали от властей страны срочно ввести запрет на импорт яиц хотя бы на четыре месяца. Причина - в многомиллионных убытках из-за того, что украинский товар на треть дешевле местного.



За первые 5 месяцев Киев поставил Болгарии более 2 тысяч тонн яиц, что в четыре раза превысило квоту. Птицеводы пообещали массовые протесты, если их требования не будут услышаны.