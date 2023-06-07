Болгары недовольны новоизбранным правительством - на протестах сожгли портрет Сороса

Жители Болгарии недовольны властью. У здания парламента в Софии митингуют против новоизбранного правительства. Оно было сформировано после серии досрочных парламентских выборов. "Мы против проамериканского правительства Болгарии" - такие лозунги звучали. Кроме того, протестующие сожгли портрет Джорджа Сороса.