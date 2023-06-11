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Болгары требуют отставки проамериканского правительства

Антиправительственные митинги проходят в Болгарии. Участники многотысячной акции в Софии заявили, что "новое правительство подвластно американским властям", обвиняли политиков и министров в предательстве национальных интересов, требуя их ареста и суда.

Новое правительство было сформировано после серии парламентских выборов, последние из которых привели к альянсу между проевропейскими и пронатовскими партиями.

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