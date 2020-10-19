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Боливия подводит итоги выборов

Несколько часов назад в Боливии закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, на выборах главы государства лидирует бывший министр экономики и сторонник экс-президента страны Эво Моралеса Луис Арсе. Он набирает более 52 % голосов. Его главный соперник, бывший глава государства Карлос Меса, получает 31,5 %. Кроме президентских выборов, накануне в Боливии прошли и парламентские.

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