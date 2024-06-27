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Переворот в Боливии провалился - главному мятежнику может грозить до 20 лет тюрьмы
Попытка госпереворота в Боливии координировалась извне и связана со стремлением страны войти в БРИКС - такой резонанс на международном треке возымели события в Боливии. Накануне группа военных окружила площадь в правительственном квартале в Ла-Пасе. Мятежников вывел генерал, которого за день до этого сняли с поста командующего армией. Все продолжалось около трех часов, известно как минимум девяти пострадавших. Большая охота на литий и невыгодное Западу сотрудничество. Как Боливии мешают идти по собственному курсу? Вседетали - у Яны Менделевой.
Ранний час. Войска, выведенные на площадь. Спецтехника, передвигающаяся по еще вчера мирным улицам. Попытка взять штурмом Президентский дворец. Протараненные бронемашиной ворота в резиденцию. И министры, вынужденные забаррикадироваться внутри. Так сегодня началось утро в Ла-Пасе.
Но попытка госпереворота провалилась с треском. Путчистам не удалось совершить свои грязные дела.
Они хотели застать нас врасплох, нас и боливийский народ. Мы отреагировали, и народ мобилизовался и сделал так, что мы смогли сегодня свернуть эту попытку переворота. Спасибо вам, боливийский народ!
Для понимания: руководил процессоммятежный генерал. Хуан Хосе Суньига не смог смириться с увольнениемкомандующего армией и потребовал якобы восстановить демократию и освободить политзаключенных. Объявил главу государства низложенным. Президент Арсэ призвал мировое сообщество оказать давление на путчистов. А граждан страны - встать на защиту демократии. Профсоюз рабочих и конфедерация крестьянских профсоюзов Боливии призвали к немедленной бессрочной всеобщей забастовке против военных.
"Это было нечто беспрецедентное, другими словами, население не ожидало этого. Но, как вы видите, все вышли на защиту демократии", - вспоминает местный житель Хулио Ботельо.
Президент назначил новых командующих вооруженными силами, которые приказали солдатам возвращаться в казармы. Так что это было?
Ряд международных экспертов предположили: за попыткой переворота могли стоять США, которые не в восторге от стремлений Боливии вступить в БРИКС.
Попытка государственного переворота в Боливии через несколько дней после того, как президент Боливии Луис Арсе официально заявил о своем желании интегрировать страну в БРИКС, не случайна. Это, очевидно, "превентивный удар" по попыткам включить Южную Америку в проект построения многополярного мира.
Важное уточнение: за сутки до вялого переворота власти страны дважды выражали протест Вашингтону в связи с вмешательством во внутренние дела. Вот что о событиях в Боливии пишут ливанские геополитические обозреватели.
Охота на литий: грязные методы США
Лакомое место для глобальных компаний новой энергетики. На Боливию приходится четверть мировых запасов лития, за которые постоянно ведется борьба. Все это вместе взятое заставляет усомниться в том, что генерал-путчист действовал по собственной инициативе.
Ведь в стране уже случался госпереворот - в 2019 году. Тогда Эво Моралес подал в отставку с поста президента на фоне протестов, которые поддержали военные. А второй вице-спикер верхней палаты парламента - Жанин Аньес - объявила, что берет на себя обязанности главы государства и попыталась поставить страну на прозападный курс. В июне 2022-го ее осудили на 10 лет по одному из дел о госперевороте.
Такая участь теперь ждет и Суньиги. Только ему может грозить до 20 лет. А Боливия продолжит уверенно двигаться по выбранному курсу в интересах собственного народа.
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