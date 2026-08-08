Больницам Киева грозит острая нехватка медперсонала

Больницы Киева рискуют остаться без младшего медперсонала. Из-за резкого подорожания проезда в украинской столице врачи прогнозируют массовое увольнение медсестер и санитарок.

Сейчас ежемесячные расходы на дорогу для одного медика превысили 12 тыс. гривен (около 300 долларов). При нынешних мизерных окладах в украинском здравоохранении ездить на смены в Киев стало экономически бессмысленно. Младший персонал массово переходит в клиники ближе к дому или вовсе уходит из профессии.