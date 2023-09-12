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Больницы Латвии оказались на грани выживания
Больницы Латвии оказались на грани выживания. Медучреждения столкнулись с дефицитом бюджета - выделенное финансирование не покрывает реальных затрат. Рост цен на медикаменты и продукты питания ведет к тому, что лечить и содержать пациентов в больницах стало дороже. А государство не торопится менять схему финансирования медицины. Поэтому больницы вынуждены откладывать ремонт и отменять программы развития. Неудивительно, что в стране наблюдается и острая нехватка медиков - недобор в 1675 врачей и почти 5000 медсестер. По данным больниц о нагрузке и вакансиях, в начале года были не заполнены 17 % вакансий врачей-специалистов, 5 % вакансий медсестер, 9 % вакансий помощников врачей и 4 % вакансий акушерок.
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