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Больницы Вильнюса на 100 % заполнены заболевшими COVID-19

Больницы Вильнюса перепрофилируются только под ковид-пациентов. Медучреждения заполнены на 100 процентов. Реанимация - на 85. Страны Балтии остаются лидерами ЕС по числу инфицированных. В целях побудить граждан вакцинироваться в Литве непривитых студентов обязали сдавать COVID-тесты за свой счет. Его стоимость составляет около 70 евро. Детей в стране готовятся вновь отправить на дистанционное обучение.

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