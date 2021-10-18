Больницы Вильнюса на 100 % заполнены заболевшими COVID-19

Больницы Вильнюса перепрофилируются только под ковид-пациентов. Медучреждения заполнены на 100 процентов. Реанимация - на 85. Страны Балтии остаются лидерами ЕС по числу инфицированных. В целях побудить граждан вакцинироваться в Литве непривитых студентов обязали сдавать COVID-тесты за свой счет. Его стоимость составляет около 70 евро. Детей в стране готовятся вновь отправить на дистанционное обучение.