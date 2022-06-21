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Большая часть Бангладеш ушла под воду - без крова остались около 10 млн человек
Реки вместо дорог и проливные дожди. На Бангладеш обрушились сильнейшие муссоны. Большая часть страны ушла под воду: паводки назвали рекордными за 122 года наблюдений. Погибли по меньшей мере 54 человека.
Без крова остались около 10 миллионов. Мобилизованы все силы по борьбе со стихийными бедствиями, однако ситуация остается более чем серьезной.
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