"Большая семерка" должна снова стать "восьмеркой" - Дональд Трамп высказался за возвращение России в клуб самых развитых стран планеты. Такое заявление американский лидер сделал перед отлетом в канадскую провинцию Квебек. Сегодня там стартовал саммит лидеров G7. Встреча проходит в роковое для трансатлантического единства время. Один из главных вопросов - торговая война, развязанная Дональдом Трампом. Ранее США ввели заградительные пошлины на поставки стали и алюминия с территории ЕС. Под раздачу также попали соседи Соединенных штатов - Мексика и Канада. При этом Трамп, судя по всему, готов к дискуссиям, но не готов к компромиссу. Единственный приемлемый вариант разрешения спора - уступки со стороны союзников, заявил президент США.

Партнеры США по "семерке" указывают на недопустимость торговых войн между союзниками, но готовы ответить на американский протекционизм. Евросоюз, к примеру, уже с июля может обложить пошлинами товары с американских заводов и сельхозпродукцию. К слову, торговля - не единственная область, в которой сильны разногласия между США и остальными развитыми странами. На саммите в Канаде мировые лидеры также планируют обсудить выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату и отказ следовать условиям ядерной сделки с Ираном. Встреча "семерки" традиционно проходит на фоне протестов антиглобалистов. Они вопреки традиции прошли мирно. Демонстранты скандировали речевки о жадности крупных корпораций и экологическом кризисе, с которым может столкнуться планета.