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Большая вода отступает от Венеции
Город страдает от сильнейшего за последние почти 150 лет наводнения. Его причиной называют глобальное потепление. Непоправимый ущерб нанесен памятникам истории, разорены магазины, рестораны и брендовые бутики. Повреждены общественные здания, набережные, музеи, школы и жилые дома. Кабмин Италии уже выделил из бюджета 20 миллионов евро на устранение последствий. Однако, по предварительным данным, ущерб уже превышает миллиард евро. Итальянские власти обратились ко всему миру с просьбой о помощи.
Рассказывает Мария Петрашко.
Пик наводнения в популярном итальянском курорте Венеции миновал. Но последствия стихийного бедствия, ставшего самым мощным за последние 147 лет, еще долго будут напоминать итальянской Атлантиде о случившемся.
Уровень воды поднялся почти на 2 метра. 80 % территории города, находящегося под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались затопленными. Непоправимый ущерб нанесен памятникам истории. Пострадал главный городской собор Святого Марка, под водой оказались знаменитая крипта базилики и все историческое и художественное наследие собора. Повреждены общественные здания, набережные, музеи, школы и жилые дома. Не расступились реки перед "Моисеем" - так назвали дамбу, предназначенную для защиты от наводнений. Но проект, предложенный еще в 80-х, так и не был реализован из-за коррупционных скандалов.
Сегодня стихия привела не просто к разрушениям культурного и исторического наследия, но и принесла моральные потрясения местным жителям и туристам. Последним, к слову, любезно раздавали резиновые сапоги, без которых невозможно было передвигаться по городу. И от греха подальше селили повыше - на верхние этажи отелей. А вот местным жителям бежать было некуда.
Не заставили себя ждать экономические убытки. Разорены магазины, рестораны и брендовые бутики. Кабмин Италии уже выделил из бюджета 20 миллионов евро на устранение последствий. Но убытки одних лишь владельцев катеров оцениваются именно в эту сумму. По предварительным данным, ущерб уже превышает миллиард евро. Итальянские власти обратились ко всему миру с просьбой о помощи. Каждый желающий может пожертвовать хотя бы два евро на специальный счет даже через SMS. А эксперты отмечают: одними лишь финансовыми вложениями не обойтись. Нужно время - на все уйдет не менее четырех месяцев.
Не так давно власти Венеции жаловались на огромные количество туристов и даже намеревались сокращать поток, ограничивая доступ гостей в определенные исторические районы города. Сегодня же такая проблема явно не грозит итальянской цитадели туризма. Более 35 % путешественников отказались от поездок в Венецию и даже отменили бронь отелей. И, по прогнозам экспертов, количество передумавших будет увеличиваться. Сейчас в приоритете у излюбленного туристами города уже не гостеприимство, а успешное восстановление, ведь Венеция - это не только гордость всей Италии, но и наследие каждого в мире.
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